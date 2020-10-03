◎台南風車節 帶遊客品味荷蘭風情

台南市柳營德元埤荷蘭村風車節舉辦多年，每年都有不同主題，評價不錯，10月1日正式開幕，風車節搭配2020年浪漫數字意涵定調，以「南德遊你x農甜塘蜜」為主題，共布置16個小展區，帶遊客進入荷蘭村的甜蜜氛圍，陪情侶、夫妻重溫浪漫的戀愛時光。

◎台灣欒樹懶人包 賞花帶路

日賞花樹、夜賞月！台中市多處公園綠地及行道上的台灣欒樹盛開，台灣欒樹有四色樹美譽，綻放出美麗耀眼的金黃色，現在已可見不同顏色交織呈現層次美感，正是欣賞的最佳季節；建設局特別製作「台中市台灣欒樹賞樹懶人包」，讓民眾了解原市區17處台灣欒樹，10月底前是最好賞花期。

◎淡海輕軌一日遊 50元搭到飽

新北捷運公司將淡海輕軌與中興巴士集團旗下的淡水客運及指南客運，共12條公車路線結盟，推出淡海輕軌一日交通聯票，優惠票價50元，即日起起對外販售，淡海輕軌、淡水區內公車任暢遊，限當日使用，同樣享有原一日券優惠圈內36家商家提供的商家優惠。

◎軍事迷照過來 龍門閉鎖陣地開放

揭開軍事神祕面紗，澎湖縣政府與澎湖國家風景區管理處攜手打造軍事祕境旅遊，最受矚目的龍門閉鎖陣地綿延705公尺古坑道，將於10月中旬對外開放。

◎鹿港四季紅秋收 糕餅節飄香

鹿港是糕餅故鄉，彰化縣鹿港鎮公所自10月9日起在每周末日都推出「鹿港四季紅秋收系列」，結合百年老店的鹿港糕餅節，在公會堂免費提供8家共1280份糕餅，搭配好茶與咖啡，品嘗鹿港好滋味。緊接著還有大型桌遊互動、萬聖闖關與風箏節等，歡樂一整月。

◎南投茶博會 來點咖啡及烤豬

台灣茶業界的年度盛事─南投世界茶業博覽會，將於9日在中興新村登場，今年除了最受歡迎的馬拉桑野餐趣、千人茶會及擂茶，新增咖啡巧克力節、原住民烤豬王票選，還有首屆日月潭紅茶調飲競賽，為茶博增添色香味。

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(中時新聞網)