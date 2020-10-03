42歲日本天后濱崎步，年初才宣布閃電當媽並產下1子，不過孩子生父身分成謎，掀起外界議論，沒想到事隔不到一年，再度宣布懷上第二胎，也讓「生父身份」再次掀起討論，據悉這讓她相當不滿，憤而公開孩子父親身份，希望外界不要妄加揣測。

日本歌姬濱崎步，昨天歡度42歲生日，心情大好的她加碼公布懷有第二胎身孕，並表示：「已經有第二個天使在我肚子裡，我會盡心盡力養育他」，至於小孩生父究竟是誰？依舊是守口如瓶隻字未提，也免不了再次掀起議論，對象更是眾說紛紜，據悉這讓濱崎步相當不滿，直接表示：「腹中胎兒的爸，與第一個孩子是同一人」，希望化解所有人疑慮，讓所有謠言就此中止。

至於外界推測小孩生父人選，有傳聞指出她前年與小20歲舞者荒木駿傳出母子戀，因此最有可能是第一胎小孩的父親，但也有一說是指她找代理孕母，不過早就被濱崎步母親否認，強調：「當然是她自己來啊」。

據悉濱崎步目前身孕應該有五個月左右，如今火速懷上第二胎，對照先前透露要組「大家庭生活」的說法，推測會再繼續生下去，而為了給一家人平凡的生活，她更強調：「為了小孩好，請大家安靜地守護保護我們」。

(中時新聞網)