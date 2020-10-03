沒想到大陸CBA新球季還沒開打，竟然又傳出球員確診新冠肺炎噩耗！江蘇男籃總經理史琳杰3日透過微博發布新聞稿，確認正在接受隔離的外援威爾斯確診新冠，根據CBA全新規定，只要球員感染新冠，就會直接取消新球季參賽資格。

甚至一度謠傳江蘇將因威爾斯的確診，進而取消新球季的參賽資格，不過史琳杰隨即說明，由於威爾斯的加盟尚未官方宣布，新球季也還沒開打，所以CBA只會取消威爾斯的參賽資格，江蘇仍然保有參加新球季權利，球迷無須擔心。

上季效力浙江廣廈的威爾斯，平均每場拿下31.1分、7.6籃板及5.0助攻，表現相當全面，也讓江蘇很快就把他找來大陸接受隔離，如今雖然沒幫江蘇打過1場球賽就遭取消資格，史琳杰強調仍會保留他的球衣背號，代表他曾待過江蘇。

CBA如此會祭出如此嚴格的防疫規定，主因在於上季爆發廣東宏遠外援馬尚布魯克斯抵達大陸接受隔離，卻被檢驗出感染新冠肺炎，一度引發CBA停賽危機，所幸布魯克斯並未跟廣東隊接觸，也讓廣東隊最後仍然順利拿下上季總冠軍。

(中時 )