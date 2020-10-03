新北市府大力整治五股垃圾山，今年8月展開全面拆除違建後，204家已在9月底全數拆除，申請合法化的業者目前申請臨時建築案件已核准28案，新北市工務局表示，呼籲業者在今年底前，依照規定期程、按目的事業主管機關核准的興辦事業計畫內容提出申請，市府會全力協助合法化。

新北市長侯友宜去年9月推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，針對計畫範圍內屢傳公共安全、衛生、消防等重大事件，訂定4階段違建處理原則，在都市計畫正式展開前，協助輔導業者申請土地合法使用及輔導相關產業進駐。

工務局表示，市府各局處自試辦計畫開始後，多次派員前往五股垃圾山訪視輔導，與當地業者面對面交流，逐一解釋從興辦事業計畫到土地變更編定及最後臨時建築許可申請的步驟和後續應修正及規畫方向，並將業者提供的意見帶回市府研商。

工務局強調，市府各單位全力協助有意配合試辦計畫的業者合法化，希望透過試辦計畫審查過程，讓市府與業者拉近雙方距離，達到簡政便民的效果，呼籲尚未申請臨時建築物許可的在地業者儘速依照規定期程送件，避免錯過申請期限。

而未提出申請的違建，市府8月展開第四波拆除工作，已在九月底完成204家全數拆除。

(中時 )