苗栗縣政府為促進在地產業升級，辦理優良文創商品甄選計畫，奠定苗栗文創品牌的形象與競爭力，今年選出19件優良文創商品，將分別代表苗栗縣不同產業的特色與文化。

縣府文化觀光局說明，2010年起廣邀富有苗栗本土文化特色之文創商品參與甄選計畫，迄今辦理10年，累積超過700件商品參與，已經選出256件優良文創商品加以推廣，為業者打造創意展現平台，並自我精進，提升文創商品的市場價值與潛力。

今年度甄選文創商品經實體審查、訪視，嚴選出19件優良文創商品，並以「苗栗文創十年 創意無限精彩可期」為主題，10月1日至11月30日在銅鑼鄉台灣客家文化館展出。

文觀局長林彥甫表示，獲選商品包括陶藝品、織品、手工藝品、手工筆、特色伴手禮及體驗型活動，將透過實體商品及視覺形象展現商品特性，宣傳文創產業的豐富與創意性。

工業與工藝產品組入選商品共7件，包括施于婕線飾藝術工坊「桐喜別針」、春田窯「山嵐之美」、三義鴨箱寶「台灣好龜蜜」、煌傑金屬複合材料科技公司「木目金工藝茶罐」、大豐雕刻社「KOBE手工筆」、風喬文創工作坊「竹背簍編織包」、皇手製作工作室「台灣檜木鋼筆」。

特色伴手禮組6件，分別為怡明茶園「萌茶」、來本冊子工作室「留下菁彩文具組」、苗栗縣火炎山苑裡沖積扇平原生態人文發展協會「稻鄉甜心」、藍色小屋「桌遊客」、愛嘉企業商行「堅果擂茶禮盒」、十六份人文茶館「十五月茶籽油」。

創意生活組6件：燕子陶「探索咖啡園咖啡深度之旅」、河背庄農園「找稻幸福在河背」、山板樵休閒農場「騏雞蛋生」、好客在一起工作坊「好客在一起走讀慢城」、十六份人文茶館「食農體驗榨苦茶油DIY遊程」、水頭人家「大窩繞山花趣」。

(中時 )