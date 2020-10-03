美國一名36歲男子在交友軟體結識一名15歲少女，兩人聊到天雷勾動地火，且一試上癮，於是跑到少女家中躲在衣櫃裡，只要少女的家人外出，他就跑出來與少女纏綿，時間長達1個月之久。

綜合外媒報導，這名佛羅里達州男子羅斯模恩（Johnathan Lee Rossmoine），透過交友軟體認識一名女子，沒想到約出來見面發現對方年僅15歲，但雙方一拍即合，直接上床，由於少女年紀小家長管得嚴，加上兩人住處太遙遠，為了持續享受恩愛的樂趣，竟然直接躲少女家中衣櫃裡「備戰」。

某天，少女的父母突然聽到衣櫃裡傳出不名聲響，檢查全家後赫然發現裡面躲著一名男子，嚇得立刻報警。羅斯模恩向警方供稱，與少女是男女朋友，當初是在虛擬實境平台「VRChat」認識對方，女少謊稱自己18歲，因2人距離太遙遠，才會躲在衣櫃裡隨時與少女纏綿。

雖然羅斯模辯稱少女隱瞞年紀，躲在衣櫃也無傷人意圖，但警方仍依與未成年發生關係、侵入住宅等罪名，將他送進監獄吃牢飯。

(中時新聞網)