以擔任電玩實況主及發表cosplay照片闖出知名度的周荀，擁有甜美臉蛋及火辣F罩杯，經常貼辣照放送粉絲福利，尤以露出胸部下緣的「南半球照」為人所熟知，被封為「南半球女神」，而今年她終究遇上「佳節長輩攻勢」，慘遭催婚，但她開了一個條件，讓父母傻眼。

從實況、cos界紅到進軍演藝圈的周荀，今年6月跟聲稱為孫安佐墮胎的米砂互撕，踢爆她私下真面目，痛批「每個圈子都討厭妳，不是沒有原因的」，還揚言因工作合約關係要提告，引發熱議，周荀因此又成話題人物。

適逢中秋節，周荀照例分享日常生活，但這次非同小可，她曝光跟爸爸的私訊對話，爸爸一開始先說兩老在家沒人陪過節，接著哀怨吐露他們每天只能守著電視很無聊，「都沒有(小人)跑來跑去及哭鬧，唉」，拐著彎逼婚。

周荀對於自已才29歲就被逼婚，感到相當無奈，但很快想到因應方案，她回應爸爸：「誰叫你不接受未婚生子」，還說要是這個條件爸媽接受的話，「我就生一打給你」，讓爸爸傻眼，立刻回應：「不行，(要)正式結婚」，周荀計謀成功，接著說：「那你再等一下，因為結婚太麻煩了」，她的愛情觀是結婚應該先找到一個真愛，確定可以共度人生，不會動怒行兇，還要生孩子，大嘆：「太難了吧」。

(中時新聞網)