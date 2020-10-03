編號711台灣黑熊誤陷山豬吊套索，特生中心獸醫師團隊順利救援。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

編號711台灣黑熊三度遇難，由於牠體型龐大，保育人員暱稱「大胖公熊」。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

東卯山大胖公熊誤陷「山豬吊」套索，特有生物研究保育中心低海拔試驗站順利救援，受傷黑熊在1.2坪熊舍休養2天，精神、食慾均已恢復。獸醫師預估照養7至14天，待傷口狀況穩定，就可以移到較大的籠舍讓牠適度活動，再擇期擇地野放。

東勢林區管理處於10月1日上午接獲通報，位於東卯山附近果園有一隻台灣黑熊中套索，立即啟動通報救援行動，在各單位合作下，順利於當日下午將黑熊救援至特有生物研究保育中心低海拔試驗站照養。

獸醫師詹芳澤表示，10月2日早上觀察黑熊狀況不錯，嘗試給予水跟900克瓜果食物都迅速吃光，食慾很好；下午2時30分再度餵食，一樣迅速地將1500克的食物吃完，除了地瓜、紅蘿蔔、蘋果、木瓜等蔬果，這次加了一顆熟雞蛋替牠補充些蛋白質。

黑熊目前進食狀況良好，食物以蔬果為主並搭配熟雞蛋，未來會視進食狀況隨時調整食物量及種類；投藥則是以口服及噴外用藥方式給予。獸醫師會將口服藥藏在食物中讓黑熊服下，也利用牠認真吃東西的時候在左前腳外傷區域噴藥治療，目前治療過程還算順利，黑熊的整體生理狀況也漸趨穩定。

詹芳澤說，黑熊目前情緒穩定，緊迫已明顯改善，但若有照養人員接近時仍會警戒甚至威嚇，為正常野生黑熊的反應，照養人員盡量減少打擾牠，集中在進食時觀察及給藥。待傷口狀況穩定，就可以進一步移到較大的籠舍讓牠適度活動，再擇期擇地野放。

(中時 )