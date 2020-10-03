富邦悍將今晚將對上中信兄弟，兩隊都派洋投，由邦威首次對上中信兄弟，另一邊則由9月自責分率不到1的米蘭達應戰，此戰對兩隊來說都相當重要，富邦要穩住下半季戰績龍頭，而兄弟則只要滿足今天贏球、另一地統一獅輸球，就確保一定能進總冠軍賽。

邦威季中才加入富邦，目前6場先發拿下3勝3敗，自責分率是不錯的3.23，尤其30.2局送出33次三振，展現優秀的K功，不過今日為他首次對上中信兄弟，不過用球數偏高是邦威的問題，近4場比賽他最多僅丟6局，不過用球數都破百。

而米蘭達9月一度下二軍輪休，僅有3場先發，不過表現都相當優異，單月自責分率僅0.86，已拿下4連勝，不過最近一場6局失5分失控表現就是對上富邦，也是他下半季唯一一場敗投，帳面成績來看米蘭達最不會投富邦，對戰自責分率是較高的4.45。

此外富邦悍將在下半季暫居龍頭，領先第二的統一獅1場勝差，不過由於上半季戰績太差，因此全年勝率淘汰指數剩2，在中信兄弟拿到上半季冠軍的前提下，只要此戰富邦輸球，全年戰績淘汰指數就會歸零，想拚進總冠軍賽只能倚靠下半季持續穩坐龍頭；此外只要另一地統一獅今晚也輸球，兄弟就確定能進總冠軍戰。

(中時 )