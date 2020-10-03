中秋連假，南美館在連假首日就湧現參觀人潮，今天正式突破南美館200萬人次紀錄，第200萬幸運名是來自台北的鄭小姐，她和先生、女兒是統一獅球迷，昨晚開夜車南下，預計參觀完美術館後到棒球場觀賞球賽並留宿台南，成為第200萬幸運觀眾，直呼好驚喜。

南美館從昨天上午就引領期盼幸運觀眾入館，昨日閉館統計已達199萬9934人次，只差66人就突破200萬大關，昨晚館方在粉絲頁公布這個消息後，一早門口便引來排隊人潮，因為館方送出大禮，不少民眾都期待自己就是第200萬幸運兒。

今天上午10點準時開館，館方人員統一在2館服務台發放號碼牌給入館觀眾，台南市長黃偉哲也於一早便到南美館等候見證這一刻，當宣布得主是鄭小姐，黃偉哲來也將平日拿來致贈外賓的臺華窯瓷盤當作加碼伴手禮，送給鄭小姐。

南美館館長潘示番送上200張貴賓券、總價值2萬元的美術館文創商品給這幸運的一家人，台南晶英酒店更加碼提供價值16,170元晶英酒店海東家庭客房（含翌日自助式早餐兩客）平日住宿券給幸運得主。第200萬名前後各一位觀眾也各獲得20張貴賓券及總價值2000元禮物，開心地慶賀突破200萬人次的紀錄。

南美館從2019年正式營運至今，吸引廣大觀眾入館參觀，去年整年度便累積130萬人次，今年暑假期間參觀人潮更是大幅攀升，超越去年暑假入館人次。潘館長表示，開館第二年便迎來第二個百萬人次，是傲人的成績，未來南美館迎接第一千萬人次時，旅日膠彩大師姚旭燈老師將特繪一幅作品相贈，令人振奮且期待。

在200萬參觀人次達標同時，南美館也於10月1日起推出新款門票，票面設計精選館內典藏五位藝術家郭柏川、廖繼春、許武勇、沈哲哉及李光裕作品，讓觀眾在購買門票也能認識美術館典藏作品，並將票券作為紀念性的收藏。

(中時 )