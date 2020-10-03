美國總統川普與第一夫人梅蘭妮雅確診新冠肺炎，震驚全球。國民黨立委葉毓蘭昨用英文調侃，希望川普搭空軍一號到台灣，就能變陰性，引發爭議。網路觀察家「宅神」朱學恒痛批，拿川普跟他老婆得病的事情來對國際間發英文開玩笑？「這真是國民黨成立百年以來最棒的自爆炸彈」。桃園市議員王浩宇則酸宅神是拔草測風向的極致，並認為宅神批評國民黨立委親中反美前，應跟社會說明，為什麼那一年風向很順的時候，要背書支持韓國瑜？

宅神昨在臉書表示，國民黨已經完全建立起自己反美政黨的形象了！他說葉毓蘭拿川普跟他老婆得病的事情來對國際間發英文開玩笑？「這真是國民黨成立百年以來最棒的自爆炸彈啊，馮淬帆當著江啟臣面罵馬英九算甚麼，你們家的不分區拿美國元首來開幹耶！」

對此，王浩宇一連發出許多貼文開酸宅神！王浩宇認為，韓國瑜就是親共反美，而宅神在風向順的時候，帶頭挺韓。風向不順的時候，就國民黨反美好爛，「我覺得，沒有核心價值只看風向的人比較...」。此外，王浩宇認為，宅神開始批評國民黨是好事。因為，他就是拔草測風向的極致，國民黨真的挺不下去了，他才會趕快轉彎。然後，假裝之前的事都沒發生。

王浩宇接著又貼出一張韓國瑜和宅神合照的照片，並酸宅神，批評國民黨立委親中反美前，請先跟社會說明，為什麼那一年風向很順的時候，宅神要全力背書支持韓國瑜？他當選還發雞排慶祝？

(中時新聞網)