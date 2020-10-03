美第一家庭陷新冠風暴 川普二兒子與媳婦檢測結果出爐 12:072020/10/03 中時新聞網 王嘉慶 、 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國第一家庭再傳染疫，川普二兒子與媳婦都確診。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國總統川普二兒子艾瑞克（Eric Trump）及妻子萊拉（Lara Trump）的新冠肺炎檢測結果為陰性。（持續更新） (中時新聞網) #川普 #確診 #第一家庭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 近期與川普同場「少人戴口罩」 共和黨多位要角確診 10:402020/10/03 國際 川普之前 全球已有7國領袖確診 04:102020/10/03 國際大事 川普確診 局勢大亂 04:102020/10/03 時論廣場 川普確診新冠 24年前過世龍婆曾預言「美國總統2020會染怪病」 00:092020/10/03 生活 川普確診住院治療 首晚出現呼吸困難 05:522020/10/03 國際 莊人祥打臉陳時中？韓粉笑翻：川普明明因為「沒氣質」才中標 08:372020/10/03 政治 華春瑩推文回應川普夫婦確診：希望他們早日康復 09:202020/10/03 兩岸 川普確診狀況惡化 陳時中：祝他早日恢復健康 11:162020/10/03 生活 華春瑩崔天凱推特發文 祝川普早日康復 11:302020/10/03 兩岸 陸網民酸言酸語 幸災樂禍 04:102020/10/03 國際大事 國際熱門新聞 辛普森動畫再度神預言？一張川普躺棺照美網友爽翻：狂重播 - 國際 美第一家庭陷新冠風暴 川普二兒子與媳婦檢測結果出爐 - 國際 川普死掉算了 她得知美總統染新冠後推文秒刪除 - 國際 瘋傳呼吸困難 川普上推特澄清：我很好！ - 國際 近期與川普同場「少人戴口罩」 共和黨多位要角確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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