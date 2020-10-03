湖人3日靠「一眉哥」安東尼戴維斯、「小皇帝」詹姆斯攜手貢獻65分，最後以124比114解決熱火，拿下總冠軍賽2連勝，問題是他們兩大先發射手表現有夠低迷，波普與丹尼格林全場三分球總共投19中3，也讓湖人感覺贏得有點驚險。

波普3日先發打了32分鐘，投14中4，含三分球投11中2，貢獻11分、4助攻與4籃板，上半場就被撞傷大腿的丹尼格林更慘，全場三分球投8中1，僅拿3分，兩人表現簡直不配擔任先發，難怪湖人總教練佛格末節啟用J.R.史密斯。

假如扣除波普與丹尼格林的三分球表現，其他湖人球員總共三分球出手28次命中13球，三分命中率還有不錯的4成64，其中例行賽三分命中率才3成28的替補後衛隆多，更有三分球投4中3的火燙手感，也讓人搞不清楚誰才是射手。

就算湖人目前在總冠軍賽2比0領先，可是熱火絕不可能就此放棄，佛格必須趕在5日總冠軍賽G3開打之前，重新調整好波普、丹尼格林兩人的心態或手感，畢竟比起啟用J.R.史密斯或快1個月沒上過場的威特斯，佛格應該清楚如何取捨。

(中時 )