把握秋節尾聲 南投各大風景區人潮湧現 12:202020/10/03 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣風景區台小風口停車場，早上10時前，車位全滿。（南投縣政府提供＼黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連假前兩天，觀光大縣南投未出現難以掌握的爆棚人潮，但遊客仍然不少。10月3日上午秋高氣爽，包括合歡山武嶺、翠峰景點，上午9時全區停車場已全滿；信義區雙龍村周邊也出現排接駁車的人潮；上午10時太魯閣小風口的停車場已停滿車。整體車輛略多、遊客湧現，未出現重大交安意外。 縣府觀光處長陳志賢表示，三天連假南投景點區沒有出現重大交安意外，感謝民眾的配合。今天在車埕舉辦第一屆的街舞比賽，吸引超過一萬名遊客，呼籲民眾配合現場交通指揮。 說：台14線、台14甲線，武嶺景點車流較大，車流仍順暢，員警持續加強疏導。（南投縣政府提供＼黃立杰南投傳真） 投縣舉辦第一屆街舞大賽，上午各地遊客前來觀賞，相當熱鬧 （黃立杰攝） (中時 ) #南投 #觀光 #遵守交通 #避開尖峰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三義木雕藝術節中秋連假開展人潮湧現 11:452020/10/02 旅遊 連假首日南下目前順暢 警方估計花蓮午後將湧入車潮 10:262020/10/01 生活 國道白天順暢 天氣佳下午防出遊車潮 12:202020/10/02 生活 接軌國門、人口紅利加持 新莊機捷沿線吸企業總部搶駐 12:002020/10/01 房市新訊 連假出遊打卡熱點 全台特色門市照過來 11:202020/10/02 生活 精選全台打卡熱點 連假就醬玩 11:402020/10/03 旅遊 全台特色門市照過來 04:102020/10/02 時尚消費 國道1號員林段狂塞 大坑步道湧人潮 04:102020/10/03 地方新聞 連假首日 宜花遊客量不如預期 04:102020/10/02 地方新聞 南投茶博會 來點咖啡及烤豬 04:102020/10/01 地方新聞 寶島熱門新聞 神似熊熊3分鐘性愛片瘋傳 疑男主角神隱多日消瘦現身 - 娛樂 川普染疫演「10月驚奇」 沈富雄斷言美國大選贏家 - 政治 賽琳娜緊身泳裝超火辣 藏3年「大腿內側10cm」秘密也公開 - 星光 - 時尚 百萬名車九份路邊違停 機車全掛「沒一輛可離開」 - 生活 川普也難逃染疫 連勝文爆明年台灣下場 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。