連假前兩天，觀光大縣南投未出現難以掌握的爆棚人潮，但遊客仍然不少。10月3日上午秋高氣爽，包括合歡山武嶺、翠峰景點，上午9時全區停車場已全滿；信義區雙龍村周邊也出現排接駁車的人潮；上午10時太魯閣小風口的停車場已停滿車。整體車輛略多、遊客湧現，未出現重大交安意外。

縣府觀光處長陳志賢表示，三天連假南投景點區沒有出現重大交安意外，感謝民眾的配合。今天在車埕舉辦第一屆的街舞比賽，吸引超過一萬名遊客，呼籲民眾配合現場交通指揮。

說：台14線、台14甲線，武嶺景點車流較大，車流仍順暢，員警持續加強疏導。（南投縣政府提供＼黃立杰南投傳真）

投縣舉辦第一屆街舞大賽，上午各地遊客前來觀賞，相當熱鬧 （黃立杰攝）

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