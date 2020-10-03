繼小熊隊後，紅雀隊今（3）日也以0比4遭到教士隊擊敗，教士2勝1敗逆轉淘汰紅雀，擠進下一輪國聯分區系列賽，將與第1種子道奇隊交手。至此美聯中區的雙城、印地安人、白襪隊，國聯中區的小熊、紅雀、紅人等6隊全部出局，未能晉級下一輪。

教士隊在例行賽尾聲兩名主力先發投手受傷，打到第3戰牛棚傾巢而出，今天動用9名投手，每人最多只投1.2局，竟然聯手壓制了紅雀的打擊，只被擊出4支安打，送出8K，只有2次四壞球，1分未失。

紅雀隊推出例行賽4勝3敗、自責分率4.91的弗拉赫提先發，也送出8K，有2次四壞球，被擊出6支安打，只在5局下失1分，表現亦佳。投完6局用了110球後弗拉赫提退場，由A.瑞耶斯接手，但7局下大聯盟守備最穩定的紅雀隊，內野卻發生2次失誤，加上安打、四壞球，瑞耶斯丟掉2分非自責分，比數擴大為3比0。

8局下柯朗沃斯補上陽春全壘打，教士再添1分，柯朗沃斯今天4打數3安打猛打賞演出，跑回2分，埋伏在第9棒，表現特別優異。

教士隊今天牛棚立大功，據《大聯盟官網》報導，教士成為自從1901年以來的例行賽或季後賽中，第1支在9局中使用最多投手完封對手的球隊；且教士在3場比賽27局竟動用了26名投手，數量也相當驚人。

此外，教士隊在1998年打進世界大賽後輸給洋基隊，2005、06年雖曾拿下國聯西區冠軍，但都在季後賽首輪出局，今天也是22年來首次通過季後賽第1輪的考驗。

(中時 )