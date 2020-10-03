美國總統大選進入倒數階段，未料昨（２日）傳出總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診新冠肺炎，引發各界嘩然，對此向來不滿川普的資深藝人黃安，立即在微博發文嘲諷。

川普先在推特證實確診新冠肺炎後，昨（２日）更自拍影片透露與夫人身體狀況良好，並將前往醫院治療數日，更不忘感謝所有一路力挺他的支持者，也呼籲所有人不用過度擔憂，對此資深藝人黃安逮到機會，立即在微博發文：「川普確診新冠肺炎，這下子有好戲看了」，更不忘嘲諷：「2020地球劇本真是高潮迭起、峰回路轉呀」，可說是抱持著看好戲的心態。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

此外黃安表示若川普罹患新冠肺炎屬實，並於大選投票前康復，將被美國人視為崇拜的大英雄，而且美媒會看在他是大病初癒的病患，勢必將對準他的砲火減弱，此外若一切只是川普的「陰謀論」，不僅競選費用能省下一筆，即便事後東窗事發被揭穿，屆時川普若已經當選，一切也都將難以挽回，不禁感嘆：「美國完了」。

根據美國有線電視新聞網指出，川普和夫人梅蘭妮亞確診後馬上前往醫院，展開隔離和一連串治療，首晚還出現呼吸困難等狀況，不過對此他則在推特上澄清自己一切安好。

(中時新聞網)