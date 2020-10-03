新竹明年的燈會，將在塵封36年、再度重啟的市定古蹟新竹州圖書館舉辦。新竹州圖也是新竹市政府與新光人壽「公私協力保存的文化資產」。為了燈會，新光慈善基金會董事長吳東進將捐贈戴口罩的小燈籠，透過戴口罩造型的燈籠，讓民眾記得在看花燈時，也要防疫、顧健康。

新竹州圖曾經是新竹重要的藝文中心，新竹市長林智堅為了讓州圖再次對外開放，五年前帶著太太手作的甜點司康拜訪吳東進，促成雙方同意一同修復州圖，公、私合力才讓新竹州圖書館得以再次對外開放。

為慶祝再次開館，也讓州圖再現當年藝文中心的風光，林智堅將州圖定為明年元宵燈會的預定場所，而作為州圖的「業主」，吳東進自然不吝於公私再次「合力」做公益。

新光已連續17年推出生肖燈籠，並從2015年開始從南到北的「遍地開花」做公益。新摺燈籠做公益，是因為台灣已邁入高齡社會，吳東進看到高齡者的「陪伴」需求，每年都會邀請小幼學童前往社區活動中心陪伴長者摺小提燈，透過現場手工藝DIY，訓練手眼協調能力，在大小朋友們的交流過程也勾起長者童心，也進一步促進世代交流。

吳東進自己也親身參與陪長者摺燈籠的活動，從2015年起推動以來已辦了超過千場活動，去年一年就辦了近300場，藉著一個個小燈籠照亮社會每一個角落。

今年當然也不例外，不過，今年的燈籠與過往最大的特色是：有戴口罩。在疫情不知何時會終結前，吳東進希望透過戴口罩的小燈籠，提醒大家不論是看花燈，還是做公益，也要記得防疫、顧健康。

(工商 )