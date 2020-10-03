新冠肺炎國內疫情趨緩，但仍重創許多產業，為協助產業度過難關，勞保局開放受影響的事業單位可以從今年4月1日起申請緩繳勞保、就保、勞退等，緩繳申請期間已在9月30日截止，據統計，勞就保、勞退緩繳金額總計達99億元。

依勞保局「延緩勞工保險保險費、就業保險保險費或勞工退休金條例退休金繳納之申請相關事項公告」指出，事業單位可以從4月1日起至9月30日申請將今年2月份至7月份的勞、就保保費及勞工退休金，延後半年繳納，緩繳期間免徵滯納金。

據勞保局統計指出，勞就保緩繳金額共有9870個事業單位申請，緩繳金額達56億餘元，包括勞保緩繳保費51.9億元、就保保費4.7億餘元，若以行業別區分，則以製造業申請緩繳勞就保緩繳最多達19.3億餘元、住宿及餐飲業則以10.3億餘元次之。

統計也指出，勞退緩繳金額則有9678個事業單位、2157人申請緩繳，總計緩繳金額達43億餘元，若以行業別來看，則以製造業申請緩繳最多達14.7億餘元、運輸及倉儲業則以7.4億元、住宿及餐飲業以6.4億元再次之。

(中時 )