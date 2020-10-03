美國總統大選下月將登場，各項資產的潛在波動也將逐漸顯現出來。美媒指出，如果民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）贏得大選、同時民主黨也拿下參、眾兩院，擁有南韓、泰國及印尼國債的投資人可能要小心發生損失。

美國財經媒體報導，針對六個新興亞洲國家的國債市場進行調查後，發現南韓、泰國及印尼是受到美國國債殖利率變動影響最深的國家，其資本開放、貿易依賴程度較高也是主要原因。

根據高盛集團（Goldman Sachs Group）上周報告指出，民主黨若囊括總統、參院、眾院贏得勝利的話，聯邦支出將可能大幅增加，使美國10年期國債殖利率在未來一個月內可能飆升至30到40個基點。南韓、泰國及印尼國債相較美債變動幅度的比率分別為0.56、0.45及0.81。

此外，大陸國債是最不敏感的，比率僅0.02。與美債低相關的原因是大陸對外貿易佔GDP的比例相對較低，且外國投資人持有比例也較低。但由於大陸債市最近被納入富時羅素（FTSE Russell）基準債券指數，海外投資者也不斷提高參與度，這種關聯性未來將可能會產生改變。

(中時新聞網)