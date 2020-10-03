今年國慶一連3天連續假期，恐怕遇到颱風攪局！颱風論壇在臉書分享，關島附近的熱帶擾動若發展成颱，一旦大角度轉西，將一路走向台灣，時間點就落在10月10日前後。天氣風險指出，下周一（5日）東北風南下，迎風面地區天氣轉差。今、明兩天白天熱、晚上涼，日夜溫差達10度。

位在關島西北方海域的熱帶擾動（90W），最快下周一（5日）發展為熱帶性低氣壓。颱風論壇指出，下周二（6日）將是關鍵，此熱帶系統要往北或西行，完全取決屆時太平洋高壓勢力強弱。

「高壓強一點，低壓大轉彎往西走，此路徑對台灣影響大，接近時間點落在國慶日（10日）前後，天氣勢必受影響」。但要是高壓弱一點，低壓將順著高壓邊緣北上，從日本南方海域通過，對台灣無影響。

天氣風險指出，下周不僅變天降溫，甚至有機會遇到颱風生成。（翻攝天氣風險臉書）

「連假天氣如同先前預期般穩定，各地晴朗到多雲」，天氣風險表示，今、明兩天仍維持好天氣，各地晴到多雲，白天高溫普遍逾30度，到了晚上因天空無雲，受輻射冷卻效應影響，降溫特別快，日夜溫差達10度。

下周一恢復上班、上課，新一波東北風跟著抵達，北部、東半部天氣轉差，降雨機率高，預估北海岸、宜蘭、花蓮局部地區有較大雨勢；北台灣轉涼，高溫約26、27度，低溫有機會跌破20度。

中南部不受影響，維持多雲到晴，白天高溫上看34度，清晨、入夜低溫約24至27度，「南北之間有顯著的天氣及氣溫差異」。

(中時新聞網)