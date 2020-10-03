美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞新冠肺炎確診，行程全部取消，恐對選情造成重大影響。對此，資深財經專家陳鳳馨認為，美國華爾街其實是不希望民主黨拜登當選，因為拜登上台有可能加稅，但是她認為川普贏面不大，因為川普並沒有在首辯上擊敗拜登，那麼川普就是輸了。

陳鳳馨在TVBS的一個政論節目上表示，川普確診消息一出，美國股市狂跌，最高點的時候是跌了580點，將近600點。等到消息面確定川普的狀況並沒有那麼嚴重後，跌幅開始縮小，但後續的市場狀況還是隨著消息面變動。所以這不是十月驚奇，而是十月焦慮。

陳鳳馨再表示，華爾街是希望川普連任，因為拜登要加公司稅，從原來22%漲到28%，不只公司稅，還有個人所得稅和富人稅都有可能增加，那麼美國這些華爾街公司的獲利將會下降，因此華爾街都較希望川普能連任成功。

陳鳳馨認為，川普確診讓新冠肺炎議題再度成為美國討論焦點，原本現在美國人心目中第一優先是期盼經濟復甦，第二是種族，疫情的重要性已排到第三，所以川普確診新冠肺炎，將使疫情再度成為美國人關注的議題。

(中時新聞網)