新竹市長林智堅（右）親自擔任導覽員為高雄市長陳其邁介紹重生後的新竹動物園。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右）與高雄市長陳其邁俏新竹動物園。（陳育賢攝）

新竹市立動物園與高雄壽山動物園，3日正式簽約締結為姊妹園。（陳育賢攝）

新竹市立動物園與高雄壽山動物園，3日在「智邁合體」見證下簽約締結為姊妹園！市長林智堅表示，新竹動物園是全台原址現存最久的動物園，希望藉由與全台「唯三」的壽山動物園結為姊妹園後，強化相互的動物保育、人才培訓合作，建立緊密的城市關係。

林智堅表示，他從小就與動物園為鄰，每天清晨都聽著鳥獸聲起床，也誤以為每座城市都有動物園，長大後才發現不是如此。

全台灣現在只有3座公立動物園，包括新竹市立動物園、高雄壽山動物園以及台北市立木柵動物園。很榮幸新竹與壽兩園結為姊妹園，期待未來在動物保育及人才培訓上進一步合作，新竹動物園以成為生命教育基地為主旨，未來不會再消費購買動物，轉往救援收容、或借展其他動物園動物為主。

林智堅也特別向陳其邁提及，園內新來的羊駝兄弟「咖啡」與「牛奶」，就是從壽山搬家過來的新住民，他們住在「沒有籠子」的動物園，翻轉了過去傳統動物園的運作模式。

陳其邁則指出，壽山動物園每年約有75至80萬人次到訪，新竹與壽山動物園締結姊妹園後，希望未來在醫療、教育訓練、保育等方面都能多交流，讓動物園成為動物友善的家。

陳其邁說，他每次來新竹都看到這座城市的改變，今天向新竹市立動物園取經改造的成功經驗，盼讓壽山動物園一同成長。

此外，由於台灣設計展正熱鬧展出，陳其邁在見證簽約後也特別前往參觀，他稱讚小智市長很不簡單，年輕有創意，這幾年帶領新竹市讓這座城市的風貌截然不同，成為宜居、有競爭力的城市。

市府表示，動物園再生計畫在2019年12月完成，並早在2016年即與東京都上野動物園簽定合作交流協議、2018年與美國奧克蘭動物園締結姐妹園、今年初與日本東武動物公園締結姊妹園。

今天締結姊妹園的高雄市壽山動物園創立於1978年，當時設置於壽山西麓西子灣，為西子灣動物園，於1986年搬遷至壽山，2009年封園整修，讓園區環境更加自然、豐富。

(中時 )