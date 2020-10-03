加上3日在本季總冠軍賽G2贏球，湖人今年季後賽只要穿上紀念「小飛俠」布萊恩的黑曼巴特製球衣，目前取得4戰全勝佳績，代表只要看到湖人穿上這套球衣，幾乎就等於勝利到手，「小皇帝」詹姆斯也在賽後表示，「這套球衣意義很特別！」

「能夠代表一個不僅針對比賽，而是對於湖人20多年以來意義重大的人，這總是很特別的，」3日拿下33分、9助攻與9籃板的詹姆斯表示，「我們想到的是布萊恩一家人，瓦妮莎與她的女兒們，一直都跟我們在一起，我們愛你們！」

湖人替補前鋒庫茲馬也用很直接方式形容穿上黑曼巴球衣的感受，「看起來就是很棒，感覺很棒，表現也就很棒！」甚至提到湖人此役三分球出手47次創下歷史紀錄，庫茲馬說：「假如我們有辦法把那些三分球投進，我們可能拿200分。」

湖人這套黑曼巴球衣，是為了紀念今年1月底搭直升機墜機身亡的布萊恩，詹姆斯當時就在布萊恩的追悼會上表示，自己將跟湖人隊友全力爭搶本季總冠軍，藉以悼念布萊恩在天之靈，如今距離達成目標只差2勝，看來詹皇快要如願了！

(中時 )