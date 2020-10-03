後車頭發展協會10月3日在東區大仙公祠舉辦客家慢活美食活動，除有精彩的表演活動，現場更有客家手作板條、麻糬、擂茶及多樣客家美食讓參與者免費品嚐。（馮惠宜攝）

後車頭發展協會10月3日在東區大仙公祠舉辦客家慢活美食活動，除有精彩的表演活動，現場更有客家手作板條、麻糬、擂茶及多樣客家，以及DIY活動讓參與者免費品嚐及體驗。（馮惠宜攝）

台中東區大仙公祠每年八月十七盛大舉辦大仙公聖誕活動，台中市東南區議員鄭功進兒時因愛哭、難帶，媽媽便將他過繼給大仙公當義子，如今他成為地方議員，四年前開始結合自己創立的台中市後車頭發展協會對東南區既有的客家資源潛力點大力推廣，並結合大仙公祠聖誕時舉辦客家慢活美食活動，10月3日吸引上百民眾熱情參與。

東區大仙公祠主奉在林爽文事件中壯烈成仁的20名客籍義民，雖是客家義民信仰（俗稱陰廟），但因治病、發願的神蹟相當靈驗，不減祂身為「庄頭」信仰中心的重要角色；今年東區客家民俗慢食活動邁入第四年，活動規模擴大，不但有獲得2019年「客家流行音樂大賽」最佳演唱的龔德擔任活動代言人，同時也邀請到南區樹義國小，九月最新出爐的109年台中市語文競賽客家組優等同學，在現場進行演說。

現場更有客家手作板條、麻糬、擂茶及多樣客家DIY手作，可說是好聽、好玩又好吃。

鄭功進指出，在他擔任上一屆、台中市後車頭發展協會理事長時，首辦客家民俗慢食活動，就是希望在後車頭的閩南庄，扮演敲門磚，推廣客底忠義思想，想到今年已經是第四屆舉辦慶典活動，他期許新上任的理事長鄭紹頡，能夠延續協會「分享希望分享愛」的創會精神，共同推動後車頭的閩客融合，欣賞多元文化之美。

鄭紹頡是鄭功進的兒子，他公開承諾，在他手上的後車頭發展協會，絕對會繼續且更精緻的辦下去，但他相信只要透過音樂、戲劇等更生活化的演出方式，就算完全不懂客語的閩南人，也會受到客家人的各種務實、穩重、節儉美德所感染，讓文化進一步被傳承並且發揚。

(中時 )