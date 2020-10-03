為持續減少一次性餐具使用量，漸進式改變民眾消費習慣，北市府66處可外帶消費的委外場館，陸續推出「外帶一次性餐具計價收費」，萬芳醫院自8月21日率先啟動，林語堂故居上月25日起實施，草山行館預計12月1日納入實施。

北市府66處可外帶消費的委外場館，陸續實施「外帶一次性餐具計價收費」，收費標準包括餐盒2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元。

環保局資源循環管理科長林鈺惠指出，除了萬芳醫院、林語堂故居外帶一次性餐具收費已經上路，12月1日草山行館也將納入實施，消費者如需外帶餐點且未自備餐具時，需付費取得一次性餐具。

她表示，希望透過使用者付費機制，改變市民大眾消費行為模式，減少一次性餐具的使用量。環保局估計到明年7月5日場館全面實施後，每年可減少500萬個一次性餐具。

環保局說明，除了7月5日起北市公有場館新訂契約應配合執行外，其他舊有契約仍應於明年年7月5日前，完成修訂提供外帶餐具計價收費。

此外，防疫期間環保局也呼籲民眾，共同響應自備環保餐具的防疫新生活運動，自己清洗攜帶的餐具，安全更有保障。

(中時 )