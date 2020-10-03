銘傳大學舉辦中秋餐會，歡迎僑陸生返台。(郭吉銓攝)

世新大學首批返台陸升學位生結束14天隔離，在防疫旅館大門口合影。(郭吉銓攝)

兩岸對峙，我方更將防疫當反中操作，讓大陸學位生本次返台過程歷經千辛萬苦，而大陸研修生來台更即將中斷，私立大學校長與主管紛紛表示，陸生來台有助於累積兩岸交流和平紅利，甚至能降低政治不確定性，如今陸生與家長對於台灣社會難免心生恐懼，直說：「兩岸展望和平，變得非常辛苦」，我方政府更必須深度檢討。

世新大學副校長李功勤表示，前段時間我方禁止陸生返台，後來重新開放，「憑良心來說，陸生與家長的心情，都是寒天飲冰水，點滴在心頭」。

「兩岸展望和平，變得非常辛苦」，李功勤說，一般來說，以往陸籍新生來台就學，家長都會伴隨而來，而家長對台灣社會存有非常好的印象，但眼看這次民進黨政府將防疫當成政治操作，不只陸生對台灣心寒，家長們同樣有所擔心，部分人士摻動仇中心態，讓兩岸充滿不確定性。

東吳大學校長潘維大說，陸生來台灣念書，「本來高高興興地來，想利用求學機會，體驗不同的華人文化圈，現在面臨到高風險，以後都不敢來」。

潘維大提到，兩岸都不想激烈衝突，甚至避免衝突，要相互理解、體諒，這是非常重要的方向，如今台海瀰漫高度不確定性，陸生學位生本來就不多，交換生與研修生又可能中斷，「孩子（陸生）當然有些怨言」，擔心到了台灣，是否有出現政局變化，來台就學意願確實受影響，我方政府必須深度檢討。

台北一所老牌私校主管則說，兩岸文教交流是不會因為政治影響而中斷，該校與大陸姊妹校的合作，仍照常進行，主要是受疫情衝擊，台校主管無法赴陸，但對於我方卡陸生回台，他認為學術交流是很單純的，確實不應當涉及政治，現在各校都還有部分陸生沒有返台，就是對兩岸關係與我方政府沒有信心。

(旺報 )