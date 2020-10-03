兩岸關係劍拔弩張，歷經千辛萬苦，陸生已陸續返台繼續學業，但談起這一學期多來的經歷，心情仍是諸多無奈，北京與台北拿陸生政治角力，陸生不只已陷入兩邊不是人的困境，甚至在兩岸已淪為第三種人。

民進黨將防疫當反中操作，上半年遲遲不願意開放陸生返台，陸方在看不到台北釋出善意的情況下，大陸教育部索性在4月底宣布禁令，2020年度學士陸生全面暫緩來台，蔡政府找不到台階下，此後便不願正面回應是否開放陸生回台相關問題，一拖再拖，8月初甚至發生教育部反悔讓陸生回台，引起一片譁然。

受各方壓力，蔡政府在拖了8個月之後，還是解除陸生返台禁令，學此回台後，談起這段時間以來的心境，大多直言是無可奈何。

兩岸關係不佳，如今民進黨政府主政，北京對台完全不信任，國民黨與九二共識這把保護傘已不在，陸方擔心陸生到台灣接觸甚至接受台獨思維，蔡政府則是高舉仇中大旗，並夾帶網軍，對陸生返台一事百般攻擊，陸生因此兩邊不是人。

既然在台求學如此艱困，陸生還是希望到台灣讀書，主要是認為台灣民生消費與高教條件CP值高，大學重視通識教育，並且語言相通，生活環境無須再適應，而台灣高教深受少子化衝擊，考進好學校機會相對容易；比照於鄰近台灣的香港，在大陸民眾心中，當前政局與社會不穩，而高教走的又是菁英教育路線，學費昂貴，導致陸生如今赴港就學意願不高。

至於為何不留在大陸或到海外其他國家升學，一名政大陸生則說，大陸大學與碩博士班考試如同古代科舉，應試壓力過重，考上名校並不容易，歐美國家則是疫情嚴重，前往就學仍有諸多疑慮；在各方考量下，不少陸生還是選擇來台讀學位。

即便綜合各項說法，顯示陸生仍偏好到台灣就學，但兩岸已陷危局，連帶衝擊兩岸文教交流政策，大陸不願意再開放學子來台，以嘉惠台灣高教事業，面對陸生來台人數即將歸零，我方各大學已束手無策。

(旺報 )