月餅塞冰箱保存超NG！食品技師張邦妮指出，月餅屬高澱粉含量的食物，冷藏或冷凍容易影響口感，最好的保存方式其實是「常溫」保存，放在陰涼通風之處，並避免陽光直射，如此最能保留美味與口感。

食品技師張邦妮表示，中秋節月餅一次吃不完，到底該如何保存？丟在冷藏冷凍就能放比較久？其實低溫的確能延緩食品變質，但能延長的時間很有限，以月餅為例，保存期限短的款式放冷藏，至多須在1至2周內吃完，放太久品質會變差、產生異味。

張邦妮指出，月餅的主要成分是澱粉，可以放進冷藏保存，但在低溫的環境下，會使澱粉結構改變、老化，像是冷飯的口感會比較硬，因此，月餅冰過口感也會變差，即便解凍後再吃，除了水份流失外，口感仍受影響，因此不建議冷藏。

張邦妮建議，月餅最好是「常溫保存」！將月餅放在乾燥陰涼通風之處，避免陽光直射，是最能保留美味與口感的儲存方式。不過，冰淇淋月餅和雪餅類的，當然還是放冷凍最好；而包鮮肉餡或易腐敗食材的月餅則需冷藏保存。

張邦妮也提醒，密封包裝的月餅通常能夠保存久一點，但若是在烘焙坊購買的散裝月餅，沒有包裝的保護，最多在1至2天內就吃完。

張邦妮也補充，有些較鬆軟、內餡濕潤的月餅，因為含水量較高，或有加入蛋黃、牛奶等易腐敗的食材，因此即便包裝完整，保存期限也較短，因此建議一周內要吃完。而含水量低或糖、鹽分較高的月餅，像是廣式月餅、鳳梨酥，保存期限較長，有些甚至能放幾個月；這時可依保存期限調配吃月餅的順序，如此就不會浪費。

「作者簡介：食品技師張邦妮，安心食代食安知識網創辦人。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者！」

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(中時新聞網)