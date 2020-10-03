2016年開工的「幸福住宅」延遲至2020年3月交屋，其中1名承購戶向縣府要求解約及求償違約金不成，循民事訴訟打贏官司；台東地院判縣府應全額退還承購戶已繳價款，還要付違約金35萬餘元。

幸福住宅由縣府出資8億元興建，興建總數300戶，位於台東市康樂火車站、台灣史前文化博物館旁，每戶售價約200多萬至400萬元之間。

2016年10月12日開工的「幸福住宅」，契約規定開工後590日內取得使用執照，但遲至今年3月3日，才取得使用執照，交屋時程也都延宕。

承購戶認為，縣府不應將「因變更設計而增加的施工日」計入展延期日，縱使變更設計，加上天候因素及住戶觀摩參訪，縣府也應於2019年11月26日取得使用執照，因此要求返還已繳價款，及賠償總價款10％的違約金即35萬餘元。

縣府答辯主張，買賣契約所指590日，應指工作天，而非日曆天，契約的履約期限，應扣除農曆春節、天候因素及住戶觀摩參訪等，期限應至2020年8月23日屆期，因此，在109年3月3日取得使用執照並未逾期，承購戶主張解除契約，請求返還價金及賠償違約金，實屬無據。

應採日曆天還是工作天？買賣契約並未明定，但法官查出縣府與承包商明正營造公司的承攬契約已明文約定工期540天是以「日曆天」計算，買責契約雖未明文約定，但仍應以日曆天為工期之計算較符合當事人真意。

對於縣府主張變更設計造成工期增加，法官認為縣府並無提出相關佐證資料以證明變更設計內容均係出於安全考量，不應從工期中扣除。

法官判定，工程於2017年10月12日開工，縣府應於2019年7月31日前取得使用執照，但於2020年3月3日方取得使用執照，遲延天數為216日，違反取得使用執照期限之約定，判縣府應全額退還承購戶已繳價款57萬餘元，還要付10％違約金35萬餘元。

(中時 )