朱孝天當年與言承旭、吳建豪、周渝民（仔仔）組男團F4，因《流星花園》一炮而紅，人氣襲捲亞洲。近日他推出新節目《孝天食旅》接受專訪，問及是否邀F4團員？朱孝天先是搞笑說「沒那個預算啦，不想跟他們去，會（吸引）太多人，我沒辦法好好玩」，隨後補充說「我知道我開口的話，他們一定會來，但最難還的就是人情」。

回憶當年結婚時邀3位團員，吳建豪事前確定出席，仔仔當時因女兒剛出生不克前往，言承旭沒說要不要參加，「後來Jerry（言承旭）來了，還自己出機票錢，不讓我付」。昔日團員現身送驚喜，「像這樣的事，他挺你會很舒服」，但至今仍感到不好意思，「他這樣一次，我都不知道下次怎麼還」。可以等他婚禮時還？朱孝天大笑：「這個問題得分！我也很想知道他什麼時候會結婚？」

當年F4在世界各地累積高人氣，至今仍是許多粉絲心中最經典偶像男團，4人後來各自往不同領域發展，有機會再合體？朱孝天說：「我是有這樣的想法，但不能因為我有這樣想法，就覺得別人應該跟我一樣。」坦言4人曾討論過，但沒結論，「主要是市場需求吧，如果需求夠大就會有動力，我也樂見其成，再次回饋粉絲應該是不錯」。

朱孝天4年前和大陸女星韓雯雯結婚後，大多時間待在北京，今年受疫情影響先返台，和愛妻隔185天才見面，隻身在台的日子，他每天烤麵包、射箭、遛狗，自嘲像「退休獨居老人」。他這幾年鮮少在螢光幕前露面，除了飽受纖維肌痛症所苦減少拍戲，也重返校園取得碩士學位。近期則推出全新美食旅遊網路節目《孝天食旅》，帶著愛妻暢遊台灣各縣市景點，並介紹在地美食及特色。

他說，小時候沒機會念書，在台灣讀到小四被送到新加坡，20多歲回台即簽約出道，27歲才把高中學歷完成，如今格外珍惜能念書時光，先前研究所畢業，有種「畢業即失業」的失落感。他熱愛烹飪，笑說若沒出道，最想當熱炒店師傅，他今年剛取得烘焙丙級執照，在新節目親土親海，到各地勘查在地食材，也夢想到北海道念畜牧業科系，學養牛、養馬或種番茄等，讓老婆直說「我以為我嫁給F4，怎麼好像嫁給農夫」。

朱孝天喜愛親近大自然，新節目《孝天食旅》帶愛妻走遍全台，介紹各地景點美食。（石智中攝）

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