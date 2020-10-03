蔡英文總統520就職演說宣示考試院轉型為稱職的國家人力資源部門；考選部將於10月7日舉辦「新思維新方向－如何考選現代政府所需的治理人才研討會」，並邀請各縣市首長與會，且開放直播擴大參與，將聚焦於現代政府治理人才的考選。

立法院修憲啟動，本會期將推動修憲工程，經朝野協商同意組成修憲委員會，30日名單送進議事處彙整。時代力量黨團不斷強調，目前18歲公民權以及廢除考試、監察兩院等議題，有望在第一階段就能通過。不過從蔡總統的就職宣誓，考試院將傾向先從轉型目標邁進。

考選部將在7日舉行「新思維新方向－如何考選現代政府所需的治理人才研討會」，為擴大參與，考選部將同步於youtube平臺開放研討會全程線上直播，各界可踴躍上網觀看。

考選部指出，為回應蔡總統就職演說對強化國家體制之期許，除安排專題演講外，並力邀到教育部、國家發展委員會等中央機關首長，嘉義縣、屏東縣、澎湖縣等地方政府首長，以及學者專家共同討論未來政府治理人才的考選政策。

考選部說，蔡總統在就職演說中強調「人才」的重要性，不僅提出匯集頂尖技術、研發和管理人才是我國產業朝全球發展的關鍵，也期許考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才，方能實現優化政府體制的願景。

考選部表示，考選部負責國家文官選拔的重責大任，為切合現代政府選拔治理人才的需求，將廣泛聽取機關首長、專家學者及各界意見，檢討過往，策進未來，致力考選制度改革，以落實「選賢與能」、「為國舉才」的宗旨。

(中時 )