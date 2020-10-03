2020年洛杉磯道奇衝擊世界大賽冠軍之前，他們1965年的英雄路強森(Lou Johnson)於美國時間1日去世，享壽86歲。路強森綽號「甜美的路」，因為他平易近人的性格與總是掛在臉上的微笑。道奇與路強森保持良好關係，他從球員退役後仍任職於道奇球團。

路強森不是球星，他在上世紀60年代打過8季大聯盟，歷經小熊、天使、勇士、道奇、印地安人。路強森最有名是在1965年世界大賽第7戰，道奇對雙城陷入0比0僵局時，他於4局上擊出陽春全壘打，最後幫球隊以2-0獲勝並摘下世界大賽冠軍。

提起當初好運加盟道奇，路強森在1986年說過：「我是很幸運的，我只是所謂的配料，在交易案的最後一刻丟進去的那種。」他去道奇時只是小聯盟球員，但在道奇3季他的棒子甦醒，平均打擊率0.267站穩大聯盟，並且在1965年世界大賽7戰全都先發上場，擔任左外野手。

路強森年輕時有酗酒問題，「我13歲就開始喝酒，我在小聯盟喝了13年，還呼麻和嗑藥。」路強森最荒唐的一件事就是賣掉冠軍戒指去買古柯鹼。80年代他才洗心革面成為戒毒戒酒的大使，並且也買回了冠軍戒指。※中時新聞網提醒您：未成年者請勿飲酒！遠離毒品保持身心健康！

(中時新聞網)