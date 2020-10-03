眼見「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯組成的「皇眉連線」，在今年總冠軍賽表現足以跟當年歐尼爾、布萊恩的「歐布連線」相提並論，一眉哥3日賽後表示，「詹姆斯就是布萊恩，因為他有球權，我是歐尼爾，因為我跟他都在低位討生活。」
歐尼爾與布萊恩組成的「歐布連線」，從1999到00年球季開始，帶領湖人完成3連霸，卻因2004年總冠軍賽的失利，歐尼爾與布萊恩之間徹底翻臉，直到2009年全明星賽兩人再次同隊才冰釋前嫌，歐尼爾更因布萊恩突然過世當場痛哭。
安東尼戴維斯雖把自己跟詹姆斯的組合跟「歐布連線」相比，詹姆斯卻並不這麼想，「我完全不敢相信我們在這裡，拿我和安東尼戴維斯去跟布萊恩、歐尼爾做出比較，這是一件難以置信的事情。」或許是因詹姆斯真的相當崇拜布萊恩。
其實詹姆斯不只是在「歐布連線」比較方面，跟安東尼戴維斯出現不同的觀點，兩人3日在場上也曾發生意見分歧的情況，安東尼戴維斯賽後坦承，「我跟詹姆斯出現一些意見分歧，但出發點總是好的，我們也靠著跑動，讓全隊活絡了起來。」
(中時 )
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