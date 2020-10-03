AD was asked who is the Kobe and the Shaq between him and LeBron. He said LeBron is Kobe because he handles the ball and he's Shaq because he plays in the post. — Melissa Rohlin (@melissarohlin) October 3, 2020

眼見「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯組成的「皇眉連線」，在今年總冠軍賽表現足以跟當年歐尼爾、布萊恩的「歐布連線」相提並論，一眉哥3日賽後表示，「詹姆斯就是布萊恩，因為他有球權，我是歐尼爾，因為我跟他都在低位討生活。」

歐尼爾與布萊恩組成的「歐布連線」，從1999到00年球季開始，帶領湖人完成3連霸，卻因2004年總冠軍賽的失利，歐尼爾與布萊恩之間徹底翻臉，直到2009年全明星賽兩人再次同隊才冰釋前嫌，歐尼爾更因布萊恩突然過世當場痛哭。

安東尼戴維斯雖把自己跟詹姆斯的組合跟「歐布連線」相比，詹姆斯卻並不這麼想，「我完全不敢相信我們在這裡，拿我和安東尼戴維斯去跟布萊恩、歐尼爾做出比較，這是一件難以置信的事情。」或許是因詹姆斯真的相當崇拜布萊恩。

其實詹姆斯不只是在「歐布連線」比較方面，跟安東尼戴維斯出現不同的觀點，兩人3日在場上也曾發生意見分歧的情況，安東尼戴維斯賽後坦承，「我跟詹姆斯出現一些意見分歧，但出發點總是好的，我們也靠著跑動，讓全隊活絡了起來。」

(中時 )