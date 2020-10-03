市議員陳清龍為民請命，針對東勢往潭子或潭子往東勢方向，全都無立體交叉必須下豐勢路，屆時將造成嚴重大塞車。（陳世宗攝）

山城地區民眾引頸企盼的東豐快速道路被視為山城「生命救援線」，各環節設計牽一髮動全身。市議員陳清龍為民請命，針對東勢往潭子或潭子往東勢方向，全都無立體交叉必須下豐勢路，屆時將造成嚴重塞車；建設局強調，在環評定案後，將在細部設計階段更加完善豐勢交流道系統。

工程總經費斥資126億7612萬元的東豐生活圈快速道路，自國道4號豐原端，以橋梁跨越台3線路口起，以隧道穿越豐原第六公墓及公老坪山區，出隧道後採橋梁順沿食水嵙溪左岸，續跨月食水嵙溪、台三線及東豐自行車道，改以路堤沿大甲溪左岸東行，全長9.6公里、寬度22.8公尺。

建設局指出，第四、第五標已分別於2018、2019年完工，第三標已完成細部設計，第一、二標於去年7月於石岡、東勢、豐原召開兩場公開說明會，9月完成範疇界定，經過一年的四季調查；今年9月提送環評報告書，希望明年4月完成，後續就可設計、動工，可望在2022年動工。

市議員陳清龍說，東豐快豐原匝道豐勢路段，東勢往潭子或潭子往東勢方向全全都無立體交叉，屆時車輛必須要下豐勢路迴轉，將車流回堵到一般道路會造成嚴重塞車；地方里長一直向建設局及相關單位陳情，爭取立體交叉設地，而非是車流再回到豐勢路迴轉，現在不做通車後就會被罵。

市長盧秀燕表示，東豐快速道路目前正提送環評報告書送審，持續進行檢討及訪視作業，只要經費到位、各方協調都OK下，市府當然會往此方向去做；但因複雜度涉及徵收、銜接等問題，希望大家一起努力。

建設局強調，東豐快速道路目前屬於環境影響評估階段，本計畫高架跨越台三線銜接國四系統，已與高公局協商共識，豐潭段工程在環評定案後，將在細部設計階段更加完善豐勢交流道系統規劃。

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(中時 )