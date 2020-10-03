小熊隊遭到馬林魚隊2連勝，明天不用打第3戰，晉級的8隊都能得到3或4天的休息，準備台灣時間下周二（6日）開打的分區系列賽，仍是美聯4隊先捉對廝殺，國聯賽事則從7日展開，賽制是5戰3勝制。

美聯分區系列賽對戰戲碼是：太空人vs.運動家（道奇隊主場），洋基vs.光芒（教士隊主場）。國聯分區系列賽則為：馬林魚vs.勇士（太空人隊主場），教士vs.道奇（遊騎兵隊主場）。美聯冠軍戰在教士隊主場進行，國聯冠軍戰、世界大賽則都在遊騎兵隊主場。

不同於以往的季後賽，從分區系列賽到聯盟冠軍戰、世界大賽，都要集中在中立球場比賽，並採取類似NBA季後賽的「泡泡模式」。而且每個系列賽都沒有休息時間，要連打5場或7場比賽，每個系列賽之間會有1天休息，如果提前結束系列賽，才會有更多的休息天數。

按照大聯盟的規劃，第116屆世界大賽預定於台灣時間21日在遊騎兵隊新主場，即位於德州阿靈頓的「環球人壽球場」開打，如果打滿7場預定在29日落幕。

(中時 )