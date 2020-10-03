香港知名導演王晶，不僅拍出《賭神》、《賭俠》、《九品芝麻官》等經典電影，執導的華語三級片也風靡全亞洲，堪稱「三級片霸主」，而他的愛女王子涵也入行當演員，但十多年來苦無代表作，事實上她為走紅不惜曬肉，還曾不顧爸爸心情接拍三級片。

王晶愛女王子涵當年出道，「星二代」身分曾帶起一陣關注，但風聲大雨點小，如今當藝人已經10多年，一直未有大紅的作品，但她始終堅持，不惜利用好身材，大膽接拍大尺度三級片，一度不被爸爸諒解，甚至企圖動用大導地位阻止，但最後妥協，公開支持：「只要女兒開心，都會支持她的選擇」，王子涵也真的因此逐漸累積知名度。

王子涵之後漸漸接拍尺度一般的影視作品，去年接演港劇《荷里活有個大老千》，飾演「砵仔糕」大展演技，讓觀眾大開眼界，收到一致好評，可惜劇播完後繼無力，之後接演的《唐人街》還被臨時換角，人氣難以維持，但王子涵仍然保持一貫的積極精神。

近來沒工作忙的王子涵，轉方向努力健身，鍛鍊先天就相當不錯的好身材，最近曬出成果照，穿著三點式比基尼出海，開心說道：「Last few bikini days for summer 2020(把握2020年最後的比基尼時光)」，只見她身型小了一號，當年為出道也曾進行地獄式減肥，如今維持住C罩杯又有線條，比出演港劇還要吸睛。

(中時新聞網)