美國總統川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在大選投票日前一個月爆出感染新型冠狀病毒（COVID-19），還親自拍影片表示將入院治療，並被指出送醫首晚出現呼吸困難等狀況，引起外界譁然。經常公開諷刺川普的饒舌歌手Cardi B（卡樂B），再度於推特開罵：「我賭你現在想戴口罩了！」

白宮醫生透露，川普在確診24小時內就出現輕微症狀，像是疲倦、發燒等，而他抵達醫院後，親自在推特上傳一段18秒的自拍影片，「我感謝大家的大力支持。我將前往華特里德醫院。我覺得自己狀況非常好。我們將確保一切運作順利。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）狀況也非常好。」

一直不太喜歡川普的饒舌歌手Cardi B，擁有美艷外型和G罩杯傲人身材，她知道總統染疫後，直接在推特怒轟：「BET YOU WANNA wear a mask now」（賭你現在想戴口罩了）超過數十萬的網友按讚，還有人惡搞她之前推出的單曲《新冠病毒Remix》，將她的臉換成川普，Cardi B也轉發這支影片，引起不小的關注。

Cardi B開酸川普。（圖／推特@Cardi B）

Cardi B經常公開諷刺川普。（圖／達志）

川普確診後，周邊的接觸者健康情況也備受矚目，曾參與白宮活動的兩名共和黨籍聯邦參議員、一名大學校長及3名隨行採訪川普的記者接受篩檢都呈現陽性反應；不過，根據美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國總統川普二兒子艾瑞克（Eric Trump）及妻子萊拉（Lara Trump）的新冠肺炎檢測結果為陰性，

(中時新聞網)