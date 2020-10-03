關子嶺泡溫泉是台南市觀旅局主推的國慶連假小旅行之一。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

中秋連假剛進入尾聲，台南市迫不及待行銷即將到來的雙十國慶焰火，觀旅局3日宣傳國慶連假小旅行，推出關子嶺泡湯、後壁到田彩繪、荷蘭村風車節、濱海親水體驗、南關線一日縱走等攻略行程，使用消費券旅遊可抽房屋大獎，將國慶焰火效應行銷到最大值。

史上第一次，國慶焰火在台南市施放，施放地點離市區近，又在海岸邊，可看到焰火的海上倒影，台南市長黃偉哲趁機宣傳一波小旅行行程，要遊客來台南「賞煙花、吃美食」。

台南市政府除了規畫「戀愛廣場」、「觀夕平台旁空地(沙灘區為落焰區禁止進入)」、「林默娘公園、台灣船園區」、「億載金城」及「龍崗國小、四鯤鯓海灘黃金海岸」等附帶舞台表演的觀賞點，更提供攝影愛好者各種拍攝國慶煙火的私房景點，包括德陽艦園區、水景橋、四草大橋、林默娘公園、漁人碼頭、安平遊憩碼頭。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，國慶連假期間，台南市剛好有關子嶺溫泉節，遊客可以到東山區吃鴨頭、關子嶺喝咖啡吃桶仔雞，再體驗溫泉。

德元埤荷蘭村舉辦「2020臺南市水域遊憩體驗活動」，游可可免費體驗獨木舟、立式划槳與龍舟板。另外可延西濱快速道路61線與台17線暢遊七股鹽山、潟湖、瓦盤鹽田、南鯤鯓代天府、馬沙溝3Ｄ彩繪村等景點，抓住夏天的尾巴。

郭貞慧表示，南關線縱走可看見月世界地景、品嘗關廟麵，還有新設立的萬國通路創意觀光工廠。南區有喜樹藝術聚落、灣裡商圈與黃金海岸，四鯤鯓海灘更是國慶焰火最佳觀賞點之一。

最重要的是，「台南好禮月月抽」消費抽大獎活動，黃偉哲加碼第2間輕豪宅抽獎！郭貞慧提醒民眾記得上網登錄滿200元的發票或登錄券。

(中時 )