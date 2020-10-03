芙蓉草是屬於觀賞草，每年會開一次花，大約再過年前後，開花期會開出黃花，整個灰白色的芙蓉菊會變成黃色。(吳建輝攝)

現場吸引許多網美到這裡打卡拍照，為自己的中秋連假，留下滿滿回憶。(吳建輝攝)

江建華說，要長到現場這種60＊60cm大小的，至少要2年時間，開放到現在應該損失有1／4的芙蓉菊，後續受傷破損的芙蓉菊，少說也要半年至一年才能夠再販售。(吳建輝攝)

中秋連假各地景點湧現遊客，彰化田尾一處芙蓉草祕境，近日因許多網美部落客打卡爆紅，吸引許多民眾爭相朝聖，芙蓉草與之前爆紅的波波草一樣，有著圓潤的外型，但吸引民眾的是其灰白色的葉子，整片白矇矇一片好似白雪，相當美麗，老闆江建華表示，照顧的這麼60*60公分，需要約2年時間，他還要販售養家，所以希望大家小心愛護。

中秋４天連假陽光露臉，各地都是好天氣，但有許多民眾再臉書、IG打卡，彰化田尾竟然下起大雪，原來是田尾一處芙蓉草祕境，整片近8百坪的土地，擺滿灰白色的芙蓉草，讓人彷彿置身在雪地裡一般，非常浪漫，現場民眾驚呼，「好像漫步在雪地裡一樣」。

老闆江建華表示，「芙蓉菊」屬於觀賞草，每年會開一次花，大約再過年前後，現場這批芙蓉菊是特別留下開放民眾參觀，中秋連假這波人潮確實很多，也很高興有民眾願意走進田尾，但是因為芙蓉草較為脆弱，只要不小心碰撞造成擠壓、就會變形甚至斷肢，所以提醒大家要特別小心。

江建華說，芙蓉菊自然生長就是會變成這種圓潤形狀，並非刻意修剪，開花期會開出黃花，整個灰白色的芙蓉菊會變成黃色，而要長到現場這種60*60cm大小的，至少要2年時間，開放到現在應該損失有1/4的芙蓉菊，後續受傷破損的芙蓉菊，少說也要半年至一年才能夠再販售。

(中時 )