世新大學宿舍翻新後，側重公共空間，環境挑高、寬敞且採光佳，好比文青咖啡廳。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

世新大學於今年暑假完成宿舍翻修工程，空間設計採文旅風格，學生皆已入住。(李侑珊攝)

世新大學於暑假完成宿舍翻修工程，空間設計宛如時尚文旅。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

世新大學宿舍樓管李季增(右)為經濟系大二生，陳昇鉑(左)則是口傳系大二生。(李侑珊攝)

生活美學風格吹進大學校園，世新大學砸重金翻修建齡30年的老宿舍，大改造傳統學生住宿環境，搖身一變成為時尚文旅，深獲校內學子喜愛。

世新大學學務長賴正能表示，校內宿舍有兩棟，分別是各一棟的男宿及女宿，建齡逾30年，都在今年暑假完成翻新工程。今年度的翻修工程，則是重新裝潢學生宿舍，除了強化公共空間功能，特別設置大空間的交誼廳，並設有吧檯與類似咖啡廳的座位，房間內的窗簾、衣櫃、桌椅與床組都是全新的，甚至每房都有冰箱，就是要讓學生能有住在家裡的感覺。

賴正能也提到，宿舍新設計走的是時下最流行的文旅風格，房型有兩人房與四人房，男女宿共計396床；考量到學生仍是與室友同住，但空間裝潢側重隱密性，床與書桌都有做出適度區隔。

至於宿舍管理方面，為了維護住宿空間的衛生與安全，世新大學邀請同學出任幹部，每天定時點名，但也期盼以自律的方式，讓學子一同維護環境整潔。

世新大學於宿舍學生幹部的訓練十分嚴謹，必須完成3個月的訓練才能出任。世新大學經濟系大二生李季增為宿舍樓管，他表示，每晚11點定時晚點名，同學如果沒有按時回來，必須事先填寫晚歸單告知，說明自己安全在外，而幹部每人負責管理一到兩層樓，十分熟識住宿同學的情況，能協助學校掌握各自生活情況。

李季增認為，宿舍幹部的任務宛如小輔導老師，除了會引導新生認識學校周邊環境，或是協助身心障礙同學生活起居，例如買晚餐，甚至更能在同學發生緊急狀況時，更能及時給予協助。

李季增提到，曾遇過一名住宿的身障同學，住在1樓長照房，多次敲門卻未應門，原來是身體不舒服，後來他聯絡師長，並主動陪同同學到萬芳醫院掛急診。

(旺報 )