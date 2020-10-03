大陸A股今年在科創板與創業板註冊制加持下，新股上市可謂熱鬧滾滾。Wind資料顯示，按上市日統計，截至2020年9月底，今年前三季A股IPO首發募資額已達人民幣（下同）3,557.38億元，創下10年內的新高（自2011年至今）。

另外，今年前三季A股IPO首發家數已達295家，也創下近3年來的新高，距離IPO高峰期的2017年僅差143家，若按照當前新股發行速度，首發家數年底很可能會創下10年來新高。

資料顯示，今年以來，IPO承銷金額排名居首的大陸券商是中信建投，首發承銷金額為668.62億元；其次是中金公司，首發承銷金額為402.72億元；中信證券以338.00億元的首發承銷額排位第三。

再從承銷的IPO家數看，排位前三的券商依次為中信證券、中信建投、中金公司，承銷首發家數分別為26家、26家、25家，業者競爭可說相當激烈。

(工商 )