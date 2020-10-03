嘉邑慈濟宮創建於清代，最近經嘉義市文資審議會審議通過，登錄為歷史建築，而慈濟宮駕前如意振裕堂八家將已於2015年登錄為嘉義市傳統表演藝術文化資產，因而慈濟宮成為嘉義市第1個兼具有形與無形文化資產的宮廟。

嘉義市文化局表示，慈濟宮是古諸羅縣城外7境的境主廟，位於早期嘉義城西門外街，俗稱「外教場埔7境王爺宮」，廟內主祀五府千歲，興建於道光22年（1843年），目前廟貌是1965年動土重建，傳統閩南式寺廟建築，主結構為木作與鋼筋水泥混合構造。

嘉義市嘉邑慈濟宮門潘麗水彩繪門神是雲嘉地區現存最大幅。（嘉義市政府提供）

慈濟宮主委洪朝文說，整間廟的設計由大木陳專琳（煌司）負責，小木由黃水臨施作，交趾陶由陳專友承作，彩繪豐富，陳壽彝負責繪製正拜殿4堵大型堆塑，潘麗水繪製6扇門神，兩側真人比例的八家將由蔡有土塑製，都是赫赫有名的大師，材料扎實，工法精湛。

陳壽彝繪製的大型堆塑，拜殿兩側有木蘭從軍、昭君出塞，正殿有天官賜福、簪花晉爵，陳壽彝落款清晰可見；門神彩繪是雲嘉地區現存最大幅的作品，還保有春源畫室潘麗水大師的落款。

文化局文資科表示，慈濟宮建築本體老化，牆壁滲水壁癌嚴重，彩繪壁畫出現鹽害、變色等狀況，八家將也有裂痕損壞，急需修繕，將協助廟方爭取中央調查研究及工程規畫設計經費，協助維護及保存宗教文化的重要資產。

(中時 )