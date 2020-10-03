台南球場樂天桃猿、統一獅3連戰第2場比賽今（3）日將上演土洋對決，桃猿隊由翁瑋均先發，第5度登板挑戰個人第10勝，獅隊則由布雷克領軍，希望中止球隊的2連敗，全力爭奪下半季冠軍。

翁瑋均戰績9勝6敗、自責分率6.39，從8月29日拿下第9勝之後，4場先發吞下2連敗，9月一勝未得，距離單季10勝僅差一步。上一場先發是對戰中信兄弟，主投6.1局被敲10安，失5分其中4分自責，吞下敗仗。

翁瑋均今年對統一獅先發7場，拿下3勝3敗，7月11日曾繳出完投9局僅失2分的好投，不過對戰自責分率是8.42，被打擊率也達3成72，壓不住對方打擊。獅隊外野三帥對翁瑋均都有不錯的打擊表現，蘇智傑曾擊出2發全壘打，林安可更有3轟的演出，右打者則以陳鏞基、高國慶的對戰打擊成績最為突出。

布雷克戰績5勝2敗、自責分率5.37，上一場先發對上富邦悍將，僅投2.2局就挨了12支安打，狂失11分退場，也中斷個人5連勝，堪稱來到中華職棒最慘的一役。

不過布雷克對桃猿的表現不算差，出賽4場，3場先發1場中繼，總計18.2局的投球，被敲19安，送出11次三振，失9分其中8分自責分，對戰被打擊率2成64還不錯。但猿隊中對戰打擊率超過4成的也有陳晨威、陽耀勳和林泓育。

(中時 )