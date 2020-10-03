政府先前宣布開放含瘦肉精美豬，再三強調會做好把關！然而，擔任國民黨主席的藍委江啟臣日前於立院質詢行政院長蘇貞昌「上次何時召開食安會報？」蘇揆數度語塞。環保署前副署長詹順貴則提及，行政院的食品安全委員會、永續發展委員會，也已有一年多沒有開過會了。他說蘇上任後，這些任務型組織，不管有無法律依據，在一片「超前部署」聲中，這些小組、委員會設定的議題目標，已經連同委員會、小組本身被狠狠甩手了。他痛批蘇打從心底的「不重視」，民調居高不下的蘇未來將更加無視。

詹順貴在臉書指出，行政院的食品安全委員會、永續發展委員會，都有一年多沒有開過會了。他提及，蘇貞昌上台後，這些任務型組織，不管有無法律依據，在一片「超前部署」聲中，這些小組、委員會設定的議題目標，已經連同委員會、小組本身，一起被狠狠甩手了。他說據蒐尋資訊顯示，永續會委員甚至已經任期屆滿，還遲遲未完成續聘，不重視的程度，已經完全不需要遮掩了。

「這完全不用訝異」！詹順貴表示，蘇貞昌在上一次民進黨執政當院長時，一年多任期內，也沒開過行政院永續會會議，這顯示蘇打從心底的不重視。而拜防疫成效、中國大陸恫嚇日甚而帶起台灣本土團結之賜，民調始終居高不下的蘇，自然更加無視。他認為，長時間高民調，極易讓「年華正盛」又掌權的人，重燃更上層樓的企圖心，因而「超前部署」。

然而，許多網友則表示「請問這些委員會喪失功能，對國家有什麼影響？」、「沒開會有沒開會的問題。然而滑坡到無視甚至重燃企圖心，就事論事很難嗎？」、「任務編組本就隨時可以回歸原有各部會的橫向聯繫及政委協調」、「任務型會議不開會，不代表總統政見沒在推，不要像前任閣揆讓總統善後對團隊才是最有利」、「早看破」、「國家機器生鏽？」、「更重要的事很多」。

(中時新聞網)