工廠設在新北市八里區的加利科技，上月爆出進口大陸製口罩，再混充實名制口罩在台販賣，被各界痛批黑心，負責人林明進更因此遭檢方偵辦。林明進的最大問題在「冒充MIT」；但MIC（Made In China）口罩，真的有比較差嗎？YouTuber台灣星火送檢加利口罩，意外得出驚人結果！

台灣星火在YouTube發布影片，他把加利口罩和其他實名制口罩送紡研所檢測，赫然發現加利口罩防病毒率達98以上，國家隊配給的口罩「僅」在標準值95上下，5次檢測中還出現2次不合格數據。

總結檢測結果，台灣星火指出，陸製口罩抗病毒率勝台製，但台灣口罩的透氣性，要比大陸來得好。他也在報告中註明，「本試驗報告僅供參考，不做任何正式文件證明用」。

網友大驚，原來事實並不是自己所想像的那樣，「林明進行銷錯誤，他如果不要掛羊頭賣狗肉，或許不會出事」、「MIT輸給MIC？我是不是誤會了什麼」、「台灣人都太迷信品牌了」、「不如開放陸製口罩銷售，讓民眾自己選擇」。

有網友認為，民間檢驗不能代表最後結果，台灣製口罩有一定水準，才會被世界各國認同。

台灣星火出示口罩檢驗報告。（翻攝台灣星火臉書）

驚人！加利口罩送測 檢驗結果出爐。（翻攝Taiwanian電視台）

(中時新聞網)