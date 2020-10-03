台中港三井親水碼頭中秋連假發生墜海意外！年約30歲蔡姓女子2日晚間7時許從三井親水公園靠近摩天輪岸邊一躍而下。消防人員到場時，蔡女已沉入8米深港底，搜救人員潛水救人，並利用吊臂花了20分鐘，將女子救起，幸仍有脈搏，送往童綜合醫院救治，轉送加護病房治療中。

警方調查，該女子身上無任何證件，目前仍陷昏迷，插管治療中。救護員表示，落海女子獲救後曾曾短暫清醒，並告知其姓名為，家住台中市梧棲區，家屬接獲通知趕往醫院照護。至於落海原因，警方表示將等蔡女清醒後進一步釐清。

(中時 )