女墜台中港8米海底 警消潛水救起 13:492020/10/03 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搜救人員出動吊車將落海女子吊掛上岸，送童綜合醫院救治。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中港三井親水碼頭中秋連假發生墜海意外！年約30歲蔡姓女子2日晚間7時許從三井親水公園靠近摩天輪岸邊一躍而下。消防人員到場時，蔡女已沉入8米深港底，搜救人員潛水救人，並利用吊臂花了20分鐘，將女子救起，幸仍有脈搏，送往童綜合醫院救治，轉送加護病房治療中。 警方調查，該女子身上無任何證件，目前仍陷昏迷，插管治療中。救護員表示，落海女子獲救後曾曾短暫清醒，並告知其姓名為，家住台中市梧棲區，家屬接獲通知趕往醫院照護。至於落海原因，警方表示將等蔡女清醒後進一步釐清。 (中時 ) #女子 #三井親水碼頭 #醫院 #落海 #治療 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男吞5顆安眠藥上路 過港隧道撞死年輕女子 17:352020/09/30 社會 東石外傘頂洲漁船翻覆 5獲救、船東死亡 11:052020/10/02 社會 登山客攀泰安虎山 腳踝扭傷求援 16:532020/10/01 社會 吞贓款 惡警判8年6月 04:102020/09/30 地方新聞 高雄一夜3起砸店砸車 警逮獲8嫌 04:102020/09/30 地方新聞 助侵占百萬贓款又詐47萬 高雄惡警遭判刑8年半 12:252020/09/29 社會 中秋夜千人放煙火全面失控 安平觀夕平台釀火燒漁船 10:582020/10/02 社會 吞安眠藥上路 過港隧道撞死人 04:102020/10/01 地方新聞 水影映月 台中海線浪漫行 04:102020/09/28 生活新聞 千人中秋放煙火 漁船燒剩骨架 04:102020/10/03 地方新聞 社會熱門新聞 義美蛋黃酥「大又圓」 他興奮結帳一看內容物好崩潰 - 社會 獨唱KTV太寂寞叫傳播妹 「狂搖」1分鐘影片萬人朝聖 - 社會 男翻牆進入兵營偷換軍裝 盜走營長1600元 - 社會 曾當雛妓又13歲生子 張女拚出逆境人生 對生母難釋懷 - 社會 熊熊不雅片外流禍首抓到了？知名論壇爆淪台版N號房 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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