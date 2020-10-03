美國總統川普及第一夫人梅蘭妮亞確診新冠肺炎，震撼世界。對此，資深媒體人邱明玉表示，川普染疫對美國大選影響是兩面刃，是好是壞還要看後續發展。但是這對川普形像還是有傷的，因為當初在美國大選辯論上時，川普是如何嘲笑民主黨候選人拜登戴口罩，結果最後是自己確診。

川普2日凌晨在推特發文寫道，他和夫人梅蘭妮亞新冠病毒檢測結果均呈陽性證實確診，會馬上展開隔離和治療。據美國有線電視新聞網指出，川普因出現發燒症狀，將前往醫院接受治療，而首晚出現呼吸困難狀況。

邱明玉在政論節目《辣新聞》上表示，在美國總統大選辯論時，討論到口罩議題，川普還嘲笑拜登年紀大，身體狀況不佳，老愛戴口罩。殊不知，口罩其實是最佳的防護罩，結果川普就在嘲笑完拜登沒幾天後，自己就確診了。

邱明玉認為，如果說連總統自身都確診的話，那川普要如何說服美國人民，自己是有能力領導國家，做好防疫的舉措。所以川普這次確診的確對選情有影響。

邱明玉直言，但對川普選情的影響有可能是兩面刃。一面是川普可以打悲情牌，然後從此之後，抗中態度更加強硬，但也有可能是走往另一方向。

(中時新聞網)