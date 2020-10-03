桃園市八德區8旬徐姓老婦2日下午獨自騎電動代步車到東勇街菜市場買菜，結果忘了回家的路，因為車輛沒電，先去機車行求救，所幸機車行老闆發現老婦不對勁，趕緊報案，由警方接手，確定老婦住址後，警方還一路以警車護送。

警方表示，大安派出所巡邏警員許喻庭、黃柏鈞獲報後立刻趕往現場處理，發現老婦重聽、失智傾向且無法正確表達身分及住址。更發現老婦家中只有一位更高齡的丈夫，但無法聯絡其來協助。許喻庭慢慢拼湊出老婦言談中瑣碎的資訊，並使用警用行動電腦人臉辨識系統查驗，終於確認其身份是住在建國路400多號的徐姓老婦人，經員警安撫並提醒老婦，徐姓老婦依稀又想起回家的路。

員警擔心徐姓老婦無法獨自返家，先請機車行老闆確認該電動車電量尚且充足，再適當安撫老婦情緒，並告知老婦會安全伴其返家並指引住家的方向，遂開啟巡邏警示燈以警車全程在後護送老婦返回建國路的住家，半路徐婦頻頻停下向警方詢問自己目前是在哪裡？直到返回熟悉的家中看見自己老伴在家看著電視，徐姓老婦才放心展開笑顏。

(中時 )