台南官田菱角節3日在官田葫蘆埤自然生態公園登場，台南市長黃偉哲一早也到場同樂。（劉秀芬攝）

台南官田菱角節菱菱七找「菱」任務，9點50分開放領取，8點不到就有人去排隊。（劉秀芬攝）

台南官田菱角節推出多種免費DIY體驗活動，以藍染布包菱炭的貓頭鷹香包小巧可愛。（劉秀芬攝）

台南官田菱角節公益拍賣活動獲熱烈響應。（官田區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田菱角節3日在官田葫蘆埤自然生態公園登場，不少遊客趁機到公園踏青。（劉秀芬攝）

台南官田菱角節3日在官田葫蘆埤自然生態公園登場，不少遊客趁著中秋連假前往踏青，逛農產市集，參加各式DIY體驗；今年活動推出生日或身分證有0、名字有菱者送小禮物，有民眾8點不到就去排隊，菱角公益拍賣活動也獲得熱烈響應。

全國菱角種植面積約480公頃，產量約5129公噸，官田區種植322公頃，種植面積和產量均居台南之冠，也是全國第一。台南市長黃偉哲一早也到場參加開幕活動，大力推薦各地朋友中秋及國慶連假到官田品嘗新鮮的菱角及購買菱炭生活好物。

為了方便遊客採購，菱角節活動現場有農特產市集、美食展售區，有新鮮的菱角、煮熟的菱角，各式菱角粥、菱角魚丸、菱角蛋捲，還有菱角魚丸湯、冰淇淋試吃，讓遊客邊吃邊買，滿載而歸。

除了熱鬧市集，現場推出與「菱」一起做公益活動，官田區農會捐贈30盒3斤熟菱角拍賣，由區長顏能通主持，1盒原價250，拍賣價100元起，民眾踴躍出價，最後顏能通再加碼5盒，拍賣所得3900元全數捐家扶基金會當助學金。

今年菱角節活動特別推出的菱菱七找「菱」任務，名字有與菱同音和身分證字號及出生日期0就可以領到菱角粥、菱炭涼感巾、袖套、零錢筒等好禮，8點不到就有人前往排隊，400分禮物一下子就額滿。

活動還安排了一系列菱炭DIY免費體驗活動，包含菱角吊飾、菱炭吸附包、藍染貓頭鷹菱炭精油香包、菱炭蚊香、菱角胺基酸肥皂、菱炭水耕盆栽、菱殼炭環保植栽等，3日向隅的民眾，4日還可以提前去排隊。

(中時 )