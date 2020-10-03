楊丞琳和李榮浩交往5年，去年9月在大陸合肥領證結婚，從情人升級為夫妻，雖然因為疫情關係被迫分隔兩地，已長達5個月沒見過彼此，但兩人的隔空互動仍相當有愛。日前，選秀節目中的歌手選唱楊丞琳的歌，謝霆鋒故意笑說「是嫂子的歌」，未料李榮浩澄清「不是嫂子」，接下來的一句話，獲得全場驚呼，網友讚他很尊重老婆。

楊丞琳和李榮浩愛情長跑5年，結婚滿1年。（圖／微博@李榮浩）

2日播出的節目《中國好聲音》，李榮浩率領的選手嚴雯君挑了楊丞琳的《雨愛》參賽，被另一組導師謝霆鋒語帶曖昧地說：「歌曲選得非常有意思」，李宇春不解地問：「是誰的歌？」謝霆鋒扭過頭向李榮浩說：「是嫂子的歌」，沒想到李榮浩馬上反應「不是嫂子」現場的氣氛瞬間凝固，導師李健詫異的看向李榮浩，後來他才甜蜜的稱：「是歌手楊丞琳的歌。」讓觀眾聽完鬆一口氣，歡呼叫好。

在李榮浩心中，楊丞琳是有名有姓的人，不是嫂子！（圖／微博@中國好聲音）

這段影片在微博上掀起討論，甚至登上熱搜第四名，很多網友認為李榮浩的態度相當尊重楊丞琳，紛紛留言表示「也太甜了吧」、「比起寵愛，尊重更難得」、「老公欣賞、尊重老婆的事業，這也太幸福了」等。

楊丞琳日前宣布11月6、7、8日在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，在記者會上，她透露因為疫情關係，可能明年才會見到李榮浩，並分享遠距離婚姻的維繫祕訣，「雙方心智要夠成熟，而且都是不閒的人，要會安排自己的生活，最重要的是2個人的心是靠近的就不會有問題。」

(中時新聞網)